Mantova, picchia la moglie con tubi di metallo: il figlio di 9 anni lo fa arrestare

(Adnkronos) – Picchia la moglie con dei tubi di metallo. Il figlio di 9 anni assiste alle violenze e chiama il 112. E' successo a Castiglione delle Stiviere, in provincia di Mantova la sera del 10 marzo. Al telefono con l'operatore della centrale operativa dei carabinieri il bambino ha raccontato tra le lacrime ciò che stava accadendo. Una pattuglia è stata immediatamente inviata sul posto: a casa c'erano il bimbo di 9 anni, che aveva chiamato il 112, e il fratello di 4. La madre, una 30enne marocchina, è stata soccorsa e trasportata all'ospedale civile di Castiglione delle Stiviere, da cui è stata dimessa con una prognosi di dieci giorni. Il marito, 37enne marocchino, affidato in prova ai servizi sociali, è stato arrestato per lesioni aggravate e portato nel carcere di Mantova. Il giorno successivo – riferiscono i carabinieri in una nota – il gip ha convalidato l'arresto e disposto nei confronti dell'uomo il divieto di avvicinamento alla moglie e ai figli e l'allontamento dalla casa familiare. Nel frattempo la misura cautelare dell'affidamento in prova ai servizi sociali è stata aggravata dal magistrato di sorveglianza di Mantova, che l'ha sostituita con la custodia in carcere.

—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 12 Marzo 2026