Manta Group, dal 2027 tre anni di progetti per nuove tecnologie

Quarant’anni di attività e lo sguardo rivolto alle sfide che attendono il mondo industriale, tra cambiamenti tecnologici, nuove esigenze del mercato e collaborazione tra imprese. Manta Group ha celebrato l’anniversario della propria fondazione con l’iniziativa “Insieme è un’altra storia”, occasione di confronto con rappresentanti delle istituzioni e del sistema produttivo sulle prospettive di sviluppo dell’azienda e del territorio.

“I quarant’anni di Manta Group non rappresentano un punto di arrivo, ma una tappa di un percorso che guarda avanti. Abbiamo voluto condividere questa giornata con rappresentanti delle istituzioni, dell’impresa e dell’industria perché crediamo che il futuro si costruisca attraverso il confronto e la collaborazione”, ha dichiarato Michele Frisoli, amministratore delegato di Manta Group. “Oggi – aggiunge Frisoli – i clienti affrontano trasformazioni che richiedono risposte sempre più rapide e capacità industriali sempre più articolate. L’evento di oggi è un’occasione per approfondire queste sfide e il contributo che possiamo offrire, come imprese, alla crescita della filiera e del territorio”. “Abbiamo dei progetti importanti che partiranno dal prossimo anno. Sono dei progetti di ricerca strutturata con centri di ricerca e università, con altri partner. Guarderemo a un triennio di ricerca avanzatissima volta a portare nuova tecnologia”. “Non possiamo esulare da fare innovazione e formazione. La ricerca è una declinazione dell’innovazione per quello che è il nostro mondo. Il mondo innovazione per noi ha due ramificazioni. Una – ha spiegato – è che si innova tutti i giorni chiedendosi se lo sto facendo così e se è giusto farlo così come lo sto facendo. La seconda, evidentemente, è investire in processi strutturati che ti portano poi allo step-up tecnologico”. “La ricerca per noi – ha evidenziato – è la parte un po’ dell’innovazione strutturata. Tu fai ricerca cercando sempre di migliorare il tuo processo, il come fai le cose, mettendoti in discussione. La formazione è il centro di quello che deve essere lo sviluppo e il futuro”. “La tecnologia è il nostro ‘core’. Oggi è un tema di autonomia strategica del Paese e dell’Europa. Cosi il presidente di Leonardo, Francesco Macrì, intervenendo all’evento. “Investire in innovazione significa competere dal punto di vista economico. Prima la competizione globale o fino a qualche tempo fa era tutta incentrata sul costo del lavoro. Oggi stiamo assistendo ad una evoluzione che fa competere i sistemi delle conoscenze. È la capacità di supercalcolo che fa la differenza. È la protezione cyber che fa la differenza. È la velocità nell’assumere decisioni tecnologicamente rilevanti che ci fa competere nel mondo”.

“Quindi – ha aggiunto – l’Italia può tornare ad avere un ruolo rilevante se una multinazionale tecnologica come Leonardo investe in questo settore. Considerate che abbiamo investito solo nel 2025 tre miliardi in ricerca e sviluppo con 17.000 persone dedicate all’ingegneria di prodotto”. “Noi non facciamo ricerca, in termini teorici, facciamo ricerca per avere una capacità industriale applicata immediata. E quindi – ha concluso – è rilevante in questo senso sia il tema della formazione delle competenze, ma anche una collaborazione continua e costante compenetrata col sistema della ricerca, il sistema universitario, gli stessi Its, quindi una connessione costante con chi lavora sulla ricerca applicata”.

Piemontese: “Nuova stagione d’investimenti per area industriale di Foggia”

“Attorno all’area industriale di Foggia Incoronata si sta concentrando una nuova stagione di investimenti, dalla piattaforma logistica intermodale al progetto di ripristino dei collegamenti ferroviari con il porto di Manfredonia, fino al potenziamento dell’accessibilità e delle infrastrutture: vogliamo fare dell’Incoronata non semplicemente una zona industriale, ma un sistema produttivo sempre più integrato, capace di attrarre imprese, generare lavoro qualificato e collegare la Capitanata alle grandi reti nazionali ed europee”. Lo ha dichiarato l’ assessore alle Infrastrutture e alla Mobilità della Regione Puglia, Raffaele Piemontese intervenendo alle celebrazioni per i quarant’anni di Manta Group. “In un mondo attraversato da crisi geopolitiche, energetiche e tecnologiche sempre più interconnesse – ha spiegato – il compito delle istituzioni non è soltanto aiutare le imprese a resistere, ma metterle nelle condizioni di governare le trasformazioni”. “Il successo più grande non sarà soltanto vedere Manta Group crescere ancora, ma -ha concluso Piemontese – vedere crescere, insieme a Manta, le opportunità e il futuro di questo territorio”.



Pubblicato il 24 Ottobre 2026