Potrebbe essere cancellata dalla prossima Manovra la disposizione che prevede di distribuire su dieci anni una parte dei crediti fiscali del Superbonus. Dopo le proteste di banche, imprese e professionisti, il governo starebbe valutando lo stralcio integrale della norma dal disegno di Legge di Bilancio ma non si sarebbe ancora giunti a una decisione definitiva. Tra le alternative rimarrebbe la possibilità di ridurre a cinque anni la rateizzazione per alcune imprese, come proposto da Forza Italia.



Pubblicato il 24 Novembre 2026