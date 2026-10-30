Salute

Manovra, Magi (Ordine medici Roma): “Risorse insufficienti per il personale del Ssn”

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(Adnkronos) – “Il ministero dell’Economia e delle Finanze (Mef) ha messo a disposizione risorse insufficienti per risolvere il problema degli stipendi del personale sanitario. Il Pnrr ci ha fornito macchinari, tecnologie e nuove strutture, tra cui Case e Ospedali di comunità. Ma tutte queste strutture devono essere fatte funzionare dai professionisti del Servizio sanitario nazionale. Prendiamo atto dello stanziamento di 3 miliardi di euro, ma le risorse restano insufficienti per garantire la presenza di medici e infermieri nelle strutture sanitarie”. Così Antonio Magi, presidente dell’Ordine dei medici di Roma e segretario del Sumai Assoprof, all’indomani dell’approvazione in Consiglio dei ministri del disegno di legge di Bilancio 2027. “Aspettiamo il testo per proporre emendamenti che speriamo vengano accolti, come promesso dalla politica”, conclude. 

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Pubblicato il 30 Ottobre 2026

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