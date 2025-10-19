Attualità

Manovra, la bozza: bonus mamme aumenta a 60 euro al mese

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Bonus mamme rafforzato nella Manovra 2026 secondo la bozza visionata dall'Adnkronos. Per le mamme lavoratrici dipendenti ed autonome con due figli e fino al mese del compimento del decimo anno da parte del secondo figlio, è riconosciuta dall'Inps, a domanda, una somma, non imponibile ai fini fiscali e contributivi, pari a 60 euro mensili (contro i 40 euro del 2025), per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo. La somma è da corrispondere alla madre lavoratrice titolare di reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua.  
—economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 19 Ottobre 2025

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Louvre, il bottino del furto: rubati 8 gioielli, il valore è inestimabile

11 minuti fa

Manovra, la bozza: 137 articoli, da Irpef e pensioni a misure per famiglie e lavoro

1 ora fa

Ballando, Nancy Brilli contro “i bulli” in giuria: “Rovinano la festa”

1 ora fa

Serie A, oggi Atalanta-Lazio – Il big match in diretta

2 ore fa
Pulsante per tornare all'inizio