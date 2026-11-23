(Adnkronos) – L’emendamento alla Manovra 2027 di Fratelli d’Italia sui marcatori colorati in dotazione alla polizia per ‘marchiare’ i violenti ai cortei non passa la tagliola delle ammissibilità. A quanto si apprende da fonti parlamentari, la proposta, a prima firma Alessandro Urzì, rientra infatti tra quelle dichiarate inammissibili per estraneità di materia in commissione Bilancio della Camera.

Sono oltre 1700 gli emendamenti alla manovra dichiarati inammissibili. Di questi, oltre 600 per estraneità di materia, i restanti invece per mancanza di coperture, come si apprende da fonti parlamentari. Il termine per i ricorsi è fissato alle ore 14 di martedì 24 novembre, gli esiti saranno comunicati alle ore 20.

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Pubblicato il 23 Novembre 2026