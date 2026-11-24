(Adnkronos) – Il termine dei lavori in commissione Bilancio sulla manovra 2027 è quello di mercoledì 16 dicembre e la legge di Bilancio sarà in aula alla Camera da venerdì 18. Lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo della Camera.

L’ufficio di presidenza della commissione Bilancio della Camera, a quanto si apprende, ha fissato a 700 il numero complessivo degli emendamenti segnalati alla manovra, che i gruppi parlamentari dovranno indicare entro giovedì 26 novembre alle 14. Il fascicolo delle proposte di modifica alla finanziaria, dopo la tagliola delle ammissibilità che aveva cassato oltre 1700 proposte sulle 6558 presentate, si sfoltisce ulteriormente. In particolare, ai gruppi spettano: 161 proposte a FdI, 88 alla Lega, 82 a Forza Italia e 33 a Noi Moderati; 103 al Partito democratico, 80 al Movimento 5 Stelle, 54 al gruppo Misto, 34 ad Avs, 35 ad Azione. Tra i segnalati rientra anche l’emendamento del governo sull’estensione della Zes.

Intanto, per oggi alle 16 è fissato il termine per la presentazione dei ricorsi sulle inammissibilità, il cui esito sarà comunicato nella seduta convocata alle 20.

Con Meloni e Tajani “stiamo lavorando insieme”, ha detto Matteo Salvini rispondendo a chi chiedeva se servirà fare un incontro con gli altri leader della maggioranza sul tema condono edilizio su cui, ha riferito, ci sono riunioni in corso. “Su questo tema ci sarà un emendamento di maggioranza in manovra di certo”, ha aggiunto il vicepremier a margine di un evento a Roma.

Quanto alle pensioni, “quota 64 è stata già finanziata in manovra, ci sono 850 milioni di budget iniziale, se riusciremo” a renderlo maggiore “bene altrimenti siamo pronti a partire nel 2027”, ha detto Salvini.

—

politica

webinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 24 Novembre 2026