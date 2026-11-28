(Adnkronos) – Fissate le priorità, ripartono la prossima settimana i lavori sulla manovra in commissione Bilancio alla Camera, con il voto degli emendamenti a partire da giovedì. L’esame però non entrerebbe nel vivo prima di giovedì 10 dicembre quando scadrà il termine per la presentazione delle proposte di modifica dei relatori. La chiusura dei lavori in commissione è prevista entro il 16 del prossimo mese, prefigurando le consuete maratone notturne per rispettare il calendario di massima che fissa l’approdo del ddl in Aula a Montecitorio auspicabilmente il 18.



Al vaglio della V commissione ci sono le circa 500 proposte emendative di maggioranza (172) e opposizione (330 circa), al netto di quelle dei relatori. Il passaggio in plenaria al Senato è invece atteso per lunedì 28 dicembre con il via libera in extremis il 30. Intanto dai condoni allo stop allo spalma-crediti del superbonus alle pensioni, i progetti di modifica delle stesse forze alleate riscrivono alcune misure-chiave della manovra congedata dal governo.

SCUOLA E PENSIONI NELLE PRIORITA’ DI FDI. Negli emendamenti irrinunciabili (i super emendamenti) il partito della premier Giorgia Meloni propone il ritiro della misura che distribuisce nell’arco di 10 anni i crediti del bonus al 110% per l’edilizia; il condono in Campania; un allentamento della stretta sulle rivalutazioni delle pensioni rialzando la fascia del 100% dagli assegni pari a 4 volte il minimo a quelli pari a 5 volte il minimo; di sostituire la tassa minima all’1% sugli incrementi di reddito degli under 30 con sconto sul primo contratto a tempo indeterminato nel privato e l’allentamento della exit tax sui Paperoni alzando la soglia da 800mila euro di redditi a 2 milioni. E, last but not list, Fratelli d’Italia chiede la cancellazione dei tagli di 7mila posti nella scuola.

CONDONO, PENSIONI E BABY SITTER IN IRRINUNCIABILI LEGA. In cima alle priorità della Lega il condono con il principio del silenzio-assenso per le sanatorie del 1985, 1994 e 2003; l’anticipo pensione a 64 anni; rimborsi spese esentasse per la baby sitter erogati dai datori di lavoro ai dipendenti con figli fino a 14 anni; la riapertura della rottamazione quater per chi non è riuscito a onorare le rate e la rivalutazione piena da 5 volte il minimo in su e l’estensione del fondo previdenziale per i neonati previsto dalla manovra agli under 18.

STOP SPALMA-CREDITI SUPERBONUS IN MODIFICHE FORZA ITALIA. Tra le ‘bandierine’ proposte da Forza Italia ci sarebbe lo stop alla misura spalma-debiti del superbonus; il condono per le opere minori concluse entro il 31 dicembre 2025; l’estensione della Zes unica e anche, tra gli altri, il progetto di fissare all’82% la percentuale minima delle somme giocate da restituire in vincite (payout) a partire dal primo gennaio 2027, tra le altre.

STUDENTI, FAMIGLIE E NEGOZI IN PROPOSTE NOI MODERATI. Nm mette in cima alle priorità il bonus per il terzo figlio; la cedolare secca sugli affitti a cooperative o no profit purché sub locate a studenti universitari; il fondo risarcimenti per i negozi danneggiatI durante le manifestazioni dello scorso ottobre.

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Pubblicato il 28 Novembre 2026