Manovra 2024, pensioni dei medici e tagli: le ipotesi di correzione

(Adnkronos) – Il governo rivedrà la norma che nella Manovra taglia le aliquote di rendimento delle pensioni di queste categorie di dipendenti pubblici per medici, infermieri, dipendenti enti locali, maestri d'asilo e ufficiali giudiziari. È quanto emerso dall'incontro tra governo e sindacati a palazzo Chigi che avevano contestato l'articolo 33 della Legge di Bilancio. In particolare, a quanto si apprende, allo studio dell’esecutivo ci sarebbero tre ipotesi di modifica: la salvaguardia dell’assegno per chi andrà in pensione di vecchiaia, il taglio graduale per chi va in pensione di anzianità, è il riconoscimento dei diritti acquisiti per chi matura il diritto alla pensione al 31 dicembre prossimo. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 28 Novembre 2023