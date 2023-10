Manovra 2024, ok Mattarella per invio a Camere: 109 articoli, da cedolare a Iva pannolini

(Adnkronos) – E' stata bollinata dalla Ragioneria dello Stato la Manovra 2024, composta da 109 articoli e 6 allegati. Fra le novità del testo – che il presidente della Repubblica Mattarella ha autorizzato a trasmettere al Parlamento – l'aumento dal 21 al 26% dell'aliquota sulla cedolare secca per gli affitti brevi solo "in caso di destinazione alla locazione breve di più di un appartamento per ciascun periodo d'imposta". Confermata quindi l'eliminazione della nuova aliquota per tutti gli immobili destinati alla locazione breve. Inoltre i pannolini per bambini tornano fra i prodotti con aliquota agevolata, anche se nel 2024 si passerà dall'attuale 5 al 10%. Stessa aliquota per il latte in polvere e preparazioni per l’alimentazione dei bimbi e per assorbenti, tamponi e coppette mestruali. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 30 Ottobre 2023