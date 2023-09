Manovra 2024, il messaggio di Meloni alla maggioranza

(Adnkronos) – Ragionare in termini di legislatura, anche per quanto riguarda la legge di bilancio. Questo uno dei messaggi, secondo fonti di governo, che la presidente del Consiglio Giorgia Meloni intende recapitare ai capigruppo di maggioranza che incontrerà a Palazzo Chigi. Una occasione di "normale confronto" con i capigruppo di maggioranza "per discutere insieme delle priorità", fanno saper le stesse fonti che sottolineano come questa dovrebbe essere una "normale dinamica politica", ma "in passato non è stato cosi perché c'erano forti tensioni tra le forze politiche che componevano la maggioranza e tra partiti e governo. Ora questo clima non c'è e c'è grande collaborazione tra governo, maggioranza e partiti che la compongono", si rimarca. Quanto alla manovra, la premier Meloni invita le forze di maggioranza a ragionare "in termini di legislatura, anche sulla legge di bilancio", spiegano fonti di governo. In passato, tutte le leggi di bilancio erano concepite "per raccogliere tutto il consenso possibile e nel minor tempo possibile, lasciando sul campo anche macerie economiche e finanziarie, vedi il caso eclatante del superbonus". —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 4 Settembre 2023