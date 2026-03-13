Mannino (VdF): “Tecnologia che supporta il soccorso è sempre all’altezza”

(Adnkronos) – “La nostra presenza a LetExpo, che prevede un padiglione di 500 metri quadrati, è molto importante perché ci permette di mostrare quanto la tecnologia, a cui noi dobbiamo aderire, sia fondamentale per assicurare un servizio di soccorso sempre all'altezza, sia dei tempi che delle criticità che emergono”. Lo ha detto Eros Mannino, Comandante Generale, capo del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, all’edizione 2026 di LetExpo, la kermesse di Alis – Associazione logistica dell'intermodalità sostenibile, in svolgimento a Verona fino al 13 marzo, ormai punto di riferimento per i trasporti, la logistica, i servizi alle imprese e la sostenibilità. “Nella mostra si possono vedere degli automezzi alimentati a biodiesel, a biometano, e quindi compatibili con l'aspetto green. Poi abbiamo una serie di attrezzature che ci consentono di ispezionare i luoghi prevenendo i rischi, senza andarci direttamente incontro. Parliamo di droni – conclude – di attrezzature elettroniche, radar che possono individuare, ad esempio, i movimenti franosi piuttosto che i crolli degli edifici”.

—economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 13 Marzo 2026