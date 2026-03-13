Attualità

Mannino (VdF): “Tecnologia che supporta il soccorso è sempre all’altezza”

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – “La nostra presenza a LetExpo, che prevede un padiglione di 500 metri quadrati, è molto importante perché ci permette di mostrare quanto la tecnologia, a cui noi dobbiamo aderire, sia fondamentale per assicurare un servizio di soccorso sempre all'altezza, sia dei tempi che delle criticità che emergono”. Lo ha detto Eros Mannino, Comandante Generale, capo del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, all’edizione 2026 di LetExpo, la kermesse di Alis – Associazione logistica dell'intermodalità sostenibile, in svolgimento a Verona fino al 13 marzo, ormai punto di riferimento per i trasporti, la logistica, i servizi alle imprese e la sostenibilità. “Nella mostra si possono vedere degli automezzi alimentati a biodiesel, a biometano, e quindi compatibili con l'aspetto green. Poi abbiamo una serie di attrezzature che ci consentono di ispezionare i luoghi prevenendo i rischi, senza andarci direttamente incontro. Parliamo di droni – conclude – di attrezzature elettroniche, radar che possono individuare, ad esempio, i movimenti franosi piuttosto che i crolli degli edifici”. 
—economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 13 Marzo 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Indian Wells, polemica tra Medvedev e Draper: “Non ho barato”. Cos’è successo

18 minuti fa

LetExpo, Pujia (Mit): “Puntare a misure che stimolino investimenti in logistica”

20 minuti fa

Trasporti, Iannone: “Privato e pubblico lavorino insieme”

22 minuti fa

Trasporti, Dominguez (Imo): “Normative trasporto marittimo evolvono verso sostenibilità”

24 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio