Manifestazione M5S, Conte: “Questa è la piazza della maggioranza del Paese” – Video

(Adnkronos) – “Una piazza così affollata va al di là delle aspettative. Oggi è una giornata di sole, di caldo, la gente poteva andare al mare e invece sono venuti qui a manifestare tutta l’insoddisfazione, tutto il disagio sociale che il governo non vuole ascoltare". Lo ha sottolineato il presidente del M5S Giuseppe Conte mentre percorre via Cavour in testa al corteo della manifestazione manifestazione #BastaVitePrecarie voluta dal Movimento. "Questa non è la piazza del M5S, è la piazza della maggioranza del Paese”, ha scandito Conte. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 17 Giugno 2023