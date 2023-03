“Mangia la Frutta” nelle classi elementari della scuola “Virgilio-Salandra”

Si chiama Mangia la Frutta il progetto di educazione ad una sana e corretta alimentazione che dal 1 aprile al 31 maggio coinvolgerà le classi elementari della scuola “Virgilio-Salandra” di Troia.

I bambini saranno invitati a consumare, ogni giorno a merenda, un frutto o della verdura che avranno portato da casa in sostituzione della classica merendina confezionata.

In classe, un esperto di nutrizione guiderà gli alunni alla scoperta delle proprietà nutritive della frutta e della verdura, le varietà e l’importanza della stagionalità nella scelta al momento dell’acquisto, e l’impatto che il cibo ha sull’ambiente. Il progetto è promosso da Favellato Claudio spa, la società impegnata nei lavori di bonifica dell’ex discarica di rifiuti tossici di Giardinetto.

<<E’ un progetto che ha una doppia valenza: quello più immediato di educazione ad un’alimentazione sana e corretta, e quello di formazione di una nuova generazione fatta non di consumatori, come i mercati impongono, ma di cittadini capaci di sviluppare scelte consapevoli rispetto alla salubrità, alla sicurezza e alla sostenibilità alimentare>> spiega Claudio Favellato <<Mangia la Frutta sarà un percorso che aiuterà i bambini a capire che è possibile soddisfare i propri bisogni in modo sostenibile: la frutta a merenda al posto dello snack confezionato è sano e sostenibile. Lavoriamo nell’ambito ambientale, spesso ci troviamo ad affrontare bonifiche di siti inquinati, come Giardinetto, che hanno compromesso la salubrità dei terreni, delle produzioni, della salute. Disastri che solo una nuova coscienza civica strutturata sul rispetto dell’ambiente potrà evitare, ed in questo senso la sostenibilità dell’alimentazione sarà determinante nell’eliminare un sistema produttivo altamente inquinante. Creare attenzione sulla sostenibilità ambientale per noi è una questione etica>>. Dunque, un progetto dall’alto valore educativo accolto con favore dall’Amministrazione comunale. All’organizzazione si è dedicata la vice sindaco, Antonella Capozzo che, con l’ufficio scolastico comunale e la dirigente d’istituto, Maria Michela Ciampi, ha strutturato ed organizzato il programma.

Mangia la frutta sarà proposto ai bambini come un gioco, e una gara che premierà gli alunni di ogni singola classe che avranno consumato più frutta e verdura. Il percorso di educazione alimentare si chiuderà, a fine maggio, con una gita

La campagna di sensibilizzazione punta sulle figure di sei supereroi, ognuno associato ad un frutto o ad una verdura che richiama i superpoteri di cui è dotato: Spiderman associato al mirtillo, Flash all’energia che dà la banana, Hulk e She-Hulk verdi come gli spinaci, Ironman rosso e giallo come il melograno, Supergirl che si protegge dal sole mangiando tanta verdura, Wonder Woman che deve la longevità ai frutti rossi.

<< E’ un’attenzione per la nostra comunità che apprezziamo, e per questo abbiamo accolto con piacere la proposta della Favellato>> dichiara il sindaco di Troia, Leonardo Cavalieri << E’ un progetto educativo che coinvolgerà i bambini ed avrà importanti riflessi anche sulle famiglie, un’occasione che permetterà di contrastare il consumo di cibi poco salutari. Interessante perché legato al territorio, ai concetti di sostenibilità e salute che emergono ogni volta che si pensa alla grande ferita di Giardinetto>>.



