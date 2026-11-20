Una scala in pietra rimasta nascosta per secoli sotto il pavimento di Palazzo San Domenico è riemersa durante gli scavi per la realizzazione del nuovo Museo civico Manfredi, a Manfredonia. Il passaggio collegava l’antico convento dei Domenicani alla scogliera e, secondo una prima ricostruzione, risalirebbe alla fine del Duecento, quando venne costruito il complesso religioso. A rendere nota la scoperta è stata l’assessora alla Cultura e al Welfare Maria Teresa Valente, attraverso un post sui social. La scala, oggi nuovamente visibile dal chiostro del Municipio, presenta gradini consumati dal tempo e un piccolo arco che introduce al percorso. Secondo l’architetto Antonello D’Ardes, progettista del nuovo museo, sarebbe stata ricavata in un tratto delle antiche mura cittadine. Il ritrovamento aggiunge un nuovo tassello alla ricostruzione della Manfredonia medievale e restituisce alla città un collegamento utilizzato, con ogni probabilità, dai frati che abitavano il convento. Un percorso che consentiva di raggiungere direttamente la scogliera, quando il rapporto tra il complesso religioso, le fortificazioni e il mare era profondamente diverso da quello attuale.

“Pensare che quei gradini possano avere oltre settecento anni suscita un’emozione difficile da descrivere”, ha scritto Valente, invitando a immaginare i Domenicani che percorrevano la scala con il mare poco distante. La scoperta arriva mentre proseguono gli interventi per la realizzazione del Museo civico Manfredi, che, secondo quanto riferito dall’assessora, potrebbe essere pronto per la prossima primavera.



Pubblicato il 20 Novembre 2026