Manfredonia ricorda Giusy Potenza a 22 anni dal femminicidio

Ventidue anni dopo, il ricordo di Giusy Potenza continua a vivere nella sua città, Manfredonia, dove il 12 novembre 2004 la quattordicenne scomparve prima di essere ritrovata senza vita il giorno successivo, su una scogliera alla periferia dell’abitato, con il volto sfigurato. Per il suo omicidio è stato condannato in via definitiva a trent’anni di reclusione Giovanni Potenza, cugino di secondo grado della vittima. Una vicenda che ha segnato profondamente la comunità sipontina e che oggi continua a rappresentare un’occasione di riflessione sulla violenza contro le donne, soprattutto attraverso il coinvolgimento delle nuove generazioni. “In nome di Giusy possiamo fare informazione soprattutto nei confronti delle giovani generazioni e insegnare ai ragazzi e alle ragazze il rispetto”, afferma l’avvocata Innocenza Starace, legale di parte civile che ha assistito la famiglia durante il processo. Il prossimo 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, Starace incontrerà gli studenti dell’istituto magistrale di Manfredonia, la stessa scuola frequentata da Giusy prima di essere uccisa.

“Per me è un modo per ricordare lei ma in particolare un monito a tutte le giovanissime ragazze”, spiega la legale, richiamando anche il murale inaugurato lo scorso anno sulla facciata dell’istituto, che raffigura il volto della quattordicenne. Un’immagine davanti alla quale passano ogni giorno studenti che non erano ancora nati quando si consumò il delitto. “Molte studentesse e studenti ogni giorno si chiedono chi sia quella ragazza”, osserva Starace, ricordando come Giusy sia stata una delle giovanissime vittime di quella violenza che oggi viene riconosciuta e raccontata anche attraverso il termine femminicidio, non ancora presente nella legislazione penale dell’epoca.



Pubblicato il 14 Novembre 2026