“Manfredonia non può essere spettatrice. Le scelte strategiche passino dal territorio”

Il Comune di Manfredonia, per voce del sindaco Domenico La Marca, ha aperto un fronte critico contro la gestione del Consorzio ASI di Foggia, stigmatizzando quella che definisce una “forzatura istituzionale”. La polemica è esplosa a seguito dell’elezione del nuovo CdA, avvenuta respingendo la richiesta di rinvio avanzata da Manfredonia, Monte Sant’Angelo e Provincia. Il risultato è una governance definita “fotocopia” della precedente che esclude i territori più coinvolti dai processi industriali. Manfredonia contesta duramente due scelte dell’ASI, il ricorso contro il Ministero sulla riperimetrazione delle aree portuali e la messa a bando delle stesse per 30 anni. “Un’operazione che- ritiene La Marca- rischia di bloccare gli investimenti pubblici da 120 milioni di euro già stanziati per il porto”. Nonostante la durezza dei toni – con l’ipotesi estrema di uscita dal Consorzio e il ricorso legale contro gli atti dell’ASI – si registra qualche apertura sul piano del dialogo.

Sindaco La Marca, la sua posizione nei confronti del Consorzio ASI è stata molto netta. Qual è il punto principale della contesa?

“Il principio è semplice. Ogni territorio deve essere protagonista delle scelte che riguardano il proprio sviluppo. Abbiamo sollevato diverse questioni in seno al Consorzio ASI. Una delle più critiche riguarda la posizione assunta dal Consorzio sulla riperimetrazione dell’area retroportuale, che va in direzione opposta rispetto alle decisioni del Ministero. È un errore strategico, un porto senza un’area retroportuale funzionale perde tutta la sua forza attrattiva e operativa”.

Lei lamenta una sorta di “isolamento” del Comune nelle stanze della governance. Cosa è successo durante la nomina del nuovo CdA?

“Sul nostro territorio la politica è stata assente per troppo tempo. Ora è fondamentale che l’amministrazione torni a farsi portavoce della comunità e che le decisioni sullo sviluppo industriale non vengano calate dall’alto. Insieme alla Provincia e al Comune di Monte Sant’Angelo, avevamo chiesto un rinvio per avere più tempo e condividere i nomi da inserire nel consiglio di amministrazione. Purtroppo, si è preferito procedere. È chiaro che l’attuale composizione rispecchia una specifica maggioranza, ma la scelta di un CdA dovrebbe tenere conto di chi è maggiormente interessato e coinvolto nelle aree industriali”.

A proposito di nomi per la presidenza, è circolato quello di Paolo Campo. Sarebbe stato l’uomo giusto?

“Paolo Campo ha maturato una grande esperienza sia nell’amministrazione della nostra città, sia in ambito regionale e provinciale. Sicuramente avrebbe potuto dare un contributo importante. Ogni sindaco è felice quando un rappresentante della propria città siede in un organismo così rilevante. Tuttavia, siamo in democrazia e, al di là dei singoli nomi, quello che è mancato è il confronto. Nulla contro la persona di Agostino De Paolis, che stimo e conosco da tempo, ma resto convinto che le scelte di governance richiedano una condivisione più ampia”.

C’è stato comunque un segnale di apertura da parte del presidente De Paolis?

“Sì, devo dare atto al presidente di avermi contattato per un incontro, che si svolgerà la prossima settimana. È un primo passo necessario”.

Nel frattempo, ha chiamato in causa anche la Regione Puglia e il presidente Decaro. Cosa si aspetta da Bari?

“Ho interpellato il Presidente della Regione per chiedere di ripensare le modalità di coinvolgimento nello sviluppo delle nostre aree. La Regione deve aiutarci in questo percorso di riappropriazione del territorio. Ho chiesto un incontro ufficiale e mi auguro che avvenga in tempi brevi. Non è più il tempo delle decisioni prese senza ascoltare la comunità”.

Paola Lucino



Pubblicato il 13 Marzo 2026