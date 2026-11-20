Due giovani son o stati aggrediti con calci e pugni, colpiti con una catena e con una pietra, da un gruppo di quattro ragazzi, anche loro minorenni. La violenta aggressione è avvenuta la sera del 6 novembre a Manfredonia. I quattro sono stati denunciati dai carabinieri per lesioni personali dolose in concorso, aggravate dall’uso di armi improprie. I militari li hanno individuati dopo essere stati allertati dal Pronto Soccorso dove erano arrivati i due ragazzi aggrediti. Secondo quanto emerso dalle ricostruzioni, le due vittime si trovavano in via Torre dell’Abate quando, senza un apparente motivo, sarebbero state aggredite da quattro ragazzi con calci e pugni e picchiati con una catena, un bastone e un sasso. Uno dei due è stato ricoverato presso il reparto di Chirurgia dell’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza con una prognosi di 30 giorni; l’altro è stato dimesso con una prognosi di 15 giorni. I filmati delle telecamere di sorveglianza, alcuni testimoni e la denuncia di una vittima ha permesso di identificare i quattro presunti responsabili. La violenta aggressione sembrerebbe essere riconducibile ad antipatie e dissidi personali.



Pubblicato il 20 Novembre 2026