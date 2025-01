Manfredonia, Il progetto Coreve sempre più incisivo

Presso la sede di ASE S.p.A., si è svolto ieri un importante incontro formativo e informativo tra l’azienda e le associazioni culturali e sociali coinvolte nel progetto “Stasera mi butti…ma nel contenitore giusto!”. L’incontro ha rappresentato un’occasione preziosa per condividere obiettivi e strategie, rafforzando la collaborazione con realtà come Delfino, Anffas, Pyschè e Polivalente Tricarico. Un momento significativo in cui il progetto si è ulteriormente arricchito grazie al coinvolgimento diretto dei ragazzi, che saranno protagonisti attivi nelle iniziative di sensibilizzazione rivolte alla popolazione. Proprio nell’ambito di questa collaborazione, domenica 26 gennaio, dalle 10:00 alle 13:00, i ragazzi e le associazioni saranno in Piazza del Popolo per distribuire materiale informativo e sensibilizzare i cittadini sull’importanza del corretto conferimento del vetro. Questa iniziativa non rappresenta soltanto un passo avanti verso una raccolta differenziata più efficiente, ma sottolinea anche il valore dell’inclusione sociale: dare un ruolo attivo a tutti i membri della comunità dimostra come ognuno possa fare la propria parte per costruire un futuro più sostenibile e coeso. L’impegno sociale è un elemento distintivo del progetto “Stasera mi butti…ma nel contenitore giusto!”, che unisce azioni concrete per il miglioramento della raccolta differenziata a una visione che mette al centro le persone, promuovendo partecipazione attiva e sensibilizzazione.



Pubblicato il 22 Gennaio 2025