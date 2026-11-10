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Manfredi (Anci): “Rinnovo protocollo con Unpli contrasta spopolamento piccoli Comuni”

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Con il rinnovo del protocollo con l’Unione nazionale Pro loco d’Italia (Unpli) “si promuovono attività che mettono in risalto le bellezze territoriali, fondamentali per creare economia ed evitare lo spopolamento dei piccoli Comuni”: così il presidente dell’Anci e Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, a margine della firma a Roma del protocollo d’intesa con l’Unpli che valorizza gli strumenti di coprogettazione previsti dalla Riforma del Terzo Settore, promuovendo il contrasto dello spopolamento dei piccoli comuni italiani.


Pubblicato il 10 Novembre 2026

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