Mandorino (Cittadinanzattiva), “”Vaccino rsv a livello nazionale per proteggere anziani e fragili””

“La lotta al virus respiratorio sinciziale è cruciale soprattutto per le ricadute che ha sulla popolazione più anziana e più fragile”. Prevedere la vaccinazione “a livello nazionale significherebbe evitare quelle difformità e quelle disuguaglianze tra le Regioni che troppo spesso caratterizzano il nostro Servizio sanitario”. Lo ha detto Anna Lisa Mandorino, segretaria generale Cittadinanzattiva, partecipando a Milano all’incontro con la stampa promosso da Gsk nel corso della settimana internazionale di sensibilizzazione sul virus respiratorio sinciziale – Rsv (2-8 novembre).



Pubblicato il 4 Novembre 2026