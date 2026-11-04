Attualità

Mandorino (Cittadinanzattiva), “”Vaccino rsv a livello nazionale per proteggere anziani e fragili””

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

“La lotta al virus respiratorio sinciziale è cruciale soprattutto per le ricadute che ha sulla popolazione più anziana e più fragile”. Prevedere la vaccinazione “a livello nazionale significherebbe evitare quelle difformità e quelle disuguaglianze tra le Regioni che troppo spesso caratterizzano il nostro Servizio sanitario”. Lo ha detto Anna Lisa Mandorino, segretaria generale Cittadinanzattiva, partecipando a Milano all’incontro con la stampa promosso da Gsk nel corso della settimana internazionale di sensibilizzazione sul virus respiratorio sinciziale – Rsv (2-8 novembre).


Pubblicato il 4 Novembre 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Israele, Ben Gvir: “Elezioni rubate, Shin Bet arresti tutti i leader dei partiti arabi”

11 minuti fa

Texas, James Talarico centra il sogno della vittoria dem dopo 30 anni: l’esempio del padre italiano

1 ora fa

Papà Antonelli: “Dalla prima volta su un kart al Mondiale, il viaggio di Kimi. La paghetta? Ha un significato…”

1 ora fa

60 anni fa l’alluvione che ferì Firenze e mobilitò il mondo con gli Angeli del fango

1 ora fa
Pulsante per tornare all'inizio