Mancini: “Tutti volevano i giovani, speriamo di azzeccarli…”

(Adnkronos) – “Giovani? Tutti li volevano, mi sembra anche giusto e logico. Cerchiamo di chiamarli, speriamo di azzeccare. Poi se ci sono partite o situazioni che ci danno la possibilità di chiamare anche chi merita perché sta facendo un ottimo campionato, lo faremo come sempre”. Roberto Mancini non ci gira intorno. E, alla vigilia della sfida di Nations League contro la Francia a San Siro, non ci gira intorno. “In questo momento – ha detto il ct della Nazionale – l’obiettivo è far crescere i giovani. Purtroppo non li ho con me da tanto quindi è difficile. I giovani dobbiamo chiamarli per conoscerli direttamente, vedendoli solo in partita non si conoscono qualità e abitudini. In questi giorni abbiamo capito alcune cose”.

Il ct ha poi aggiunto: “A Parigi è stata una buona partita, anche se in alcuni momenti la Francia ci ha messo un po’ lì. Ci sono state buone cose da parte nostra e speriamo di migliorare quello che non è andato bene. Ora cerchiamo conferme, miglioramenti rispetto alle ultime gare”.

Spazio anche a qualche considerazione sulla possibile formazione, con i nomi di Barella e Cisse in dubbio per l’undici titolare: “L’effetto San Siro non mi condizionerà nelle scelte, quelle le farò perché penso che saranno le scelte giuste. L’ultima partita di Barella è stata ottima, anche quella di Cissé ed è positivo per noi. All’andata è stata difficile, siamo stati bravi a difendere nel primo tempo. Domani sarà diversa, speriamo di vincere. Siamo però consapevoli che giochiamo contro una delle squadre più forti al mondo”.

Mancini ha chiuso con una battuta: “Mbappé in dubbio nella Francia? Gli direi di non rischiare perché poi ha la Champions e deve recuperare bene. La Francia ha così tanti attaccanti forti che, in ogni caso, non fa differenza”.

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Pubblicato il 11 Novembre 2026