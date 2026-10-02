Attualità

Mancini promuove gli azzurri: “Abbiamo difeso e attaccato da squadra”

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – "Abbiamo difeso e attaccato da squadra. Abbiamo fatto delle ottime cose. Sapevamo che sarebbe stata durissima, ma siamo stati bravi a concedere poco. Abbiamo fatto delle cose ottime". Così il ct della Nazionale Roberto Mancini, al microfono della Rai, dopo il pareggio per 1-1 a Parigi contro la Francia nella terza giornata di Nations League.  "Questa partita volevo che fosse un passo avanti nel nostro percorso e così è stato -aggiunge Mancini-. La cosa che mi è piaciuta di più è che abbiamo sempre provato a giocare anche se non era semplice. Abbiamo anche sofferto ma siamo riusciti a fare gol e questo è molto buono".  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 2 Ottobre 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Christa Pike sopravvive a due iniezioni letali, ma è in fin di vita: è incosciente, attaccata al respiratore con le braccia ustionate

1 ora fa

Pino Daniele, la figlia Sofia gli dedica la tesi di laurea: “Custode dei miei sogni”

2 ore fa

SuperEnalotto, estrazione di oggi 2 ottobre 2026: numeri vincenti

2 ore fa

Manovra, scostamento da 28 miliardi. Giorgetti: “Serve un approccio più prudente”

2 ore fa
Pulsante per tornare all'inizio