Mancini: “Italia-Francia mai banale, loro più avanti di noi ma vogliamo fare bella figura”

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"Italia-Francia non è mai banale". Lo ha dichiarato il ct degli azzurri Roberto Mancini dalla sala stampa dello Stade de France e "sarà sicuramente una bella partita. Ci teniamo a giocare bene e a fare bella figura”, ha sottolineato il tecnico che affronta la squadra guidata da Zinedine Zidane, a punteggio piano in Nations League, senza quella che è la loro stella più luminosa, Kylian Mbappè, anche se i Bleus possono contare su alcuni giocatori fortissimi come Michael Olise, Ousmane Dembélé, Désiré Doué e Barcola. “La Francia è una delle squadre migliori al mondo, piena di giocatori incredibili. Sarà sicuramente una partita difficile, loro sono molto avanti rispetto a noi, ma questa gara ci dirà molte cose su quello che possiamo dare e fare nei prossimi mesi”. L’Italia dopo l'esordio con sconfitta con il Belgio ha ritrovato a Bursa contro la Turchia bel gioco e vittoria. “Penso che non ci si debba abbattere per una sconfitta -ha sottolineato Mancini- né esaltare per una vittoria. Al di là del risultato, la squadra ha giocato bene a calcio e questo è quello che dobbiamo provare a fare in ogni partita. Anche domani il nostro obiettivo è quello di cercare di giocare”.

"Anche quando affronti squadre così forti non giochi mai per non vincere, è chiaro che giocheremo per cercare di vincere, sempre, sapendo che tutto può accadere in una partita", ha aggiunto Mancini che non ha grandi dubbi di formazione. "Recuperare qualcuno? Valutiamo domani mattina con l'allenamento, domani decideremo, non abbiamo grandi dubbi". Ma per la sfida con i transalpini il turn over è obbligato e dopo aver cambiato in Turchia otto undicesimi della formazione scesa in campo con il Belgio, domani sera Mancini ruoterà ancora i suoi uomini. "Cambieremo di meno rispetto a Bursa”. Dopo la vittoria con la Turchia dell’ex compagno di squadra Vincenzo Montella, ora Mancini dovrà vedersela con Zinedine Zidane in una sfida nella sfida tra due ex numeri dieci: “Zidane è stato uno dei più forti giocatori del mondo, ha avuto grandi allenatori e qualcosa avrà preso da loro. Credo sia la prima volta che ci incontriamo, la sfida però non è tra di noi ma tra Italia e Francia, un grande classico del calcio europeo”. Mancini ha anche commentato le dimissioni di Diana Bianchedi da capo delegazione: “ci dispiace molto, è una grande campionessa e in questi giorni è stata perfetta con noi”. Infine il Ct ha spiegato per quale motivo Inacio sia rimasto fuori dalla lista dei convocati per queste prime tre partite: “E’ un ragazzo molto giovane, si deve formare. Intanto si sta allenando con noi, ci vuole un po’ di tempo”.

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Pubblicato il 1 Ottobre 2026