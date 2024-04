Mancini e la bandiera col ‘topo laziale’, procura Figc indaga

(Adnkronos) – Gianluca Mancini sotto inchiesta per la bandiera anti-Lazio, con un topo sui colori biancocelesti, sventolata dopo il derby. La procura federale della Figc ha aperto un'indagine su quanto avvenuto al termine della sfida vinta 1-0 dalla Roma proprio con un gol di Mancini. Il difensore festeggiato la vittoria sotto la Curva sventolando una bandiera caratterizzata dalla sagoma di un topo sui colori della Lazio. La procura ha già acquisito le immagini e i video dell'episodio. La conferma è arrivata anche dal presidente della Figc Gabriele Gravina a margine dell'inaugurazione del nuovo centro sportivo del Palermo: "Non ci sono commenti. Sono stato informato che la procura ha aperto fascicolo ed è quindi in atto una verifica". —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 7 Aprile 2024