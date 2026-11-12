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Manchester United, esonerato Carrick: in pole Pochettino per sostituirlo

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(Adnkronos) –
Il Manchester United ha deciso di cambiare guida tecnica ed ha esonerato Michael Carrick. Lo ha comunicato il club inglese. “Michael è tornato al club a gennaio e ha guidato la squadra al terzo posto in Premier League vincendo 12 delle restanti 17 partite della stagione 2025/26, accumulando il punteggio più alto del campionato in quel periodo. Dopo un inizio di stagione deludente, il club è giunto alla difficilissima conclusione che un cambiamento sia necessario per raggiungere i nostri obiettivi. Michael è, e sarà sempre, una leggenda del Manchester United. Proprio come faceva da giocatore, si è sempre comportato con la massima dedizione e professionalità durante tutto il suo ritorno al club. La sua leadership e i suoi successi della scorsa stagione saranno sempre ricordati con affetto”, spiegano i Red Devils. Il 45enne tecnico inglese paga il negativo inizio di stagione dei Red Devils, diciottesimi in Premier League e in piena zona retrocessione con soli 8 punti conquistati in 10 partite. Per il suo successore il favorito è Mauricio Pochettino, attuale ct della Nazionale statunitense, che potrebbe liberarsi con il pagamento di una clausola rescissoria.  

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Pubblicato il 12 Novembre 2026

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