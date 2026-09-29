Attualità

Manchester City, giornalista contro il dg Soriano: “Vuole scusarsi con i tifosi di calcio?”

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Bufera sul Manchester City. Oggi, martedì 29 settembre, la Premier League ha confermato ufficialmente che il club inglese è stato ritenuto responsabile della quasi totalità delle oltre cento contestazioni mosse per irregolarità di natura economico-finanziaria, commesse tra il 2009 e il 2018. I Citizens hanno rigettato le accuse e annunciato che faranno ricorso, ma questo non è bastato ad allontanare le ombre. A margine di un evento un giornalista di SkySport ha intercettato il direttore generale del Manchester City Ferran Soriano, chiedendogli conto delle accuse: "La Premier League ha confermato che avete barato per quasi un decennio, vuole scusarsi con i tifosi di calcio?", secca la risposta: "Non ho niente da dire, grazie". Il giornalista ha però continuato a incalzare: "Siete sicuri di poter vincere in appello? La Premier League parla di contratti 'farlocchi', è un club 'farlocco' questo? Quando avete barato per un decennio, non sente un obbligo a rispondere?", domande che però non hanno trovato risposta oltre a: "Ho detto che non ho niente da dire, grazie".  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 29 Settembre 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Classifica social dei leader, Meloni regina di like e views. Renzi continua la ripresa

6 minuti fa

Vannacci: “Cazzullo chiede di guardare puntata su 8 settembre? Non ho tempo, lui continua a fare il cazzullo…”

19 minuti fa

Roma, pino secolare cade su un palazzo in zona Salaria: residenti bloccati

1 ora fa

Caso Garlasco, Garofano: “Nessuno può negare la presenza del Dna di Chiara sui pedali della bici di Stasi”

1 ora fa
Pulsante per tornare all'inizio