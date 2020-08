Mancavano i concorsi da infermiere: Emiliano asso-pigliatutto

E’ trascorso più di un anno da quando un raggiante Michele Emiliano gridava ai quattro venti la sua soddisfazione, benedicendo la Puglia dei concorsi e delle assunzioni nel martoriato settore sanità. <<Si terrà in Puglia entro il 31 dicembre del 2019 il concorso unico per infermieri”, con “una sola graduatoria regionale”, triennale, una modalità “sperimentata a Foggia con il concorso unico per gli Operatori Socio Sanitari>>, diceva papale Emiliano a metà luglio dell’anno passato. E subito tutti a sventolare l’ipotetico numero di circa mille infermieri anche loro felici e pimpanti in mezzo alle corsie dei nostri ospedali. Emiliano si vantava dei suoi ‘numeri importanti’ che l’estate 2019 erano in fase di definizione, anche alla luce dell’approvazione da parte della Giunta dei piani dei fabbisogni per ciascuna azienda. Una bella notizia per migliaia di infermieri che però solo ora, a venti giorni precisi dalla tornata elettorale, dopo le belle parole del 2019, risentono parlare di piano di riordino ospedaliero e riduzione della spesa farmaceutica, ma anche denaro per effettuare queste assunzioni. “Nessun taglio nella spesa sanitaria, dunque, ma solo eliminazione degli sprechi, dei buchi dell`organico e migliore organizzazione”, diceva ancora l’ex magistrato, attorniato dai fedelissimi direttori generali delle aziende sanitarie pugliesi, d’accordo pure loro sul concorso unico regionale centralizzato e affidato a un’unica azienda. Un concorso unico – precisava a luglio 2019 Vito Montanaro – preceduto da una procedura di mobilità interregionale con sospensione del trasferimento degli infermieri fino al completo espletamento del concorso, in modo da evitare di lasciare buchi in organico. In altre parole, solo quando arriverà l’infermiere assunto per concorso, il collega che ha partecipato alla mobilità, potrà andare via. Anche questa procedura di mobilità, differente dunque da quella concorsuale, sarà affidata, con grande probabilità, alla Asl Bari”. Poi il silenzio. E adesso l’ex magistrato torna a preoccuparsi di assumere infermieri specializzati….Se n’è ricordato l’ex consigliere forzista Ignazio Zullo. “Dopo cinque anni in cui il presidente-assessore alla Sanità non s’è minimamente preoccupato di battersi affinché fosse eliminato il numero chiuso dalle facoltà di medicina e di professioni sanitarie, né si è speso per accrescere l’offerta formativa della Puglia, oggi si bandiscono maxi-concorsi e procedure di acquisizioni di infermieri pre-elettorali le cui prove iniziano prima delle elezioni e si concluderanno inevitabilmente dopo con una marea di operatori sanitari preda del mercimonio. E c’è di più: si sta provocando il collasso del nostro sistema sanitario e socio-sanitario privato accreditato e non”, attacca tutto d’un fiato Zullo di ‘Fratelli d’Italia’. Pronto a rilevare pure che l’offerta di posti è superiore al numero di infermieri sul territorio, determinando una fuga dal sistema privato verso il pubblico. “Ci domandiamo come faranno le RSSA, i centri diurni, gli ospice dei malati terminali, le strutture di recupero da dipendenze patologiche…tutte strutture e servizi privati (accreditati e non) che rischiano di essere depauperati di assistenza infermieristica. Chi si occuperà delle persone fragili, degli anziani non autosufficienti, dei soggetti affetti da demenza, delle persone con malattie mentali, dei malati terminali, dei disabili e dei soggetti affetti da disturbi dello spettro autistico? Capiamo che Emiliano sia in preda alla foga di accaparrarsi voti con un sistema clientelare, con maxi concorsi e co.co.co al Policlinico a pochi giorni dalle elezioni… ma la sua inadeguatezza -incalza Zullo – ormai chiara a tutti, è proprio qui: non avendo una visione precisa e a tutto tondo del Servizio Sanitario e dei Livelli di Assistenza Essenziali da assicurare, non si rende conto del danno che sta perpetrando dopo non aver mai lavorato per la tenuta del sistema sanitario. Lo ringrazieranno i pazienti e le loro famiglie per l’ennesimo disastro compiuto nell’ansia di annunciare grandi infornate”. Promettere posti e assunzioni alla vigilia delle elezioni è ormai un malvezzo quasi generale, cui la gente s’è abituata abboccando sempre più difficilmente, ma rischiare di intaccare il precario equilibrio assistenziale in case di riposo, rsa e ospizi, allettando i pochi infermieri in servizio, è veramente indegno…a prescindere.

