“Mancano oltre 60 Vigili del Fuoco, pronti anche allo sciopero”

Il 2026 non è ancora arrivato all’ultimo quadrimestre e al Comando provinciale il numero degli infortuni avrebbe già superato di una decina di casi quello registrato nell’intero anno precedente, un andamento che la FP Cgil collega all’aumento dei carichi di lavoro e allo stress accumulato dal personale, particolarmente impegnato durante i mesi dell’emergenza incendi. È uno degli elementi sui quali il sindacato fonda la vertenza aperta con la direzione del Comando provinciale, insieme a rapporti sindacali che definisce ormai deteriorati. Dal 5 agosto, dopo l’incontro tenuto presso la Commissione paritetica locale, la FP Cgil sostiene infatti di essere ancora in attesa della consegna del verbale ufficiale di conciliazione.

“Un ritardo ingiustificato che rappresenta l’ennesimo segnale di un atteggiamento elusivo delle corrette dinamiche di confronto sindacale, dove l’assenza di riscontri ufficiali finisce per ostacolare il legittimo ruolo di rappresentanza dei lavoratori”, si legge nella nota. A pesare sulla situazione c’è poi la consistenza dell’organico. Secondo la FP Cgil, al Comando di Foggia mancano oltre 60 unità e il soccorso pubblico continua a essere garantito attraverso un forte impegno del personale rimasto in servizio, chiamato nei mesi estivi a sostenere anche l’aumento degli interventi legati agli incendi. “Spiace constatare come da parte della Direzione del Comando non si riscontri un’azione sufficientemente incisiva e determinata presso gli organi superiori per rivendicare l’assegnazione di nuove unità di personale, indispensabili per dare respiro a una pianta organica ormai stremata”, afferma la segreteria provinciale, che contesta anche la gestione dei rapporti con i rappresentanti dei lavoratori. La FP Cgil chiede ora un interpello straordinario per destinare nuove unità alla Capitanata, insieme a risposte formali sulle questioni ancora aperte e al ripristino delle relazioni sindacali. In assenza di segnali, il sindacato annuncia ulteriori iniziative di mobilitazione previste dall’ordinamento, fino alla possibilità di ricorrere allo sciopero di categoria.



Pubblicato il 2 Settembre 2026