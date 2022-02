Manca la benzina, supermarket svuotati in provincia di Foggia

Diversi i disagi in provincia di Foggia per la protesta degli autotrasportatori che, da giorni, stanno manifestando contro il caro gasolio e l’aumento dei prezzi delle materie prime. Da questa mattina numerosi distributori nel capoluogo dauno e in altri centri della provincia sono chiusi perche’ manca il carburante. Davanti a quelli aperti si registrano lunghe code di automobilisti.”Abbiamo finito il carburante – racconta il titolare di un distributore – nelle prime di ore di questa mattina. Ci dicono che i mezzi sono fermi a Taranto e non sanno quando partiranno.E di conseguenza non sapremo quando arrivera’ da noi il carburante”.Mancanza di carburante che sta mettendo in difficolta’ tantissime persone. Soprattutto chi per lavoro deve spostarsi.”Lavoro nel 118 in alcuni centri del Foggiano – spiega un 50enne in attesa di fare benzina – e mi devo spostare con l’automobile.Dopo tre tentativi andati a vuoto ho trovato questo distributore aperto. E’ un’ora che sono in fila. Spero di riuscire a fare il pieno”.Oltre ai distributori anche in numerosi esercizi commerciali hanno gia’ gli scaffali vuoti. Manca soprattutto il fresco, come frutta e verdura, e la pasta. “Noi – racconta il titolare di un grosso centro alimentare – abbiamo una scorta nei nostri magazzini. Ma questa sara’ sufficiente solo per i prossimi due giorni. Se non si sblocca qualcosa lunedi’ saremo costretti ad aprire ma con moltissimi scaffali vuoti”.

