Benessere, famiglia e genitorialità: un triangolo composto da tre parole importanti che, insieme, affrontano il tema dell’identità di genere attraverso la narrazione, l’esperienza e la ricerca scientifica. È questo il taglio dell’interessantissimo incontro in programma sabato 1° febbraio alle ore 18.30 nello spazio live della libreria Ubik di Foggia, a cura della Scuola di Formazione Psicoanalitica della sede locale del Gruppo Terapeutico: Roberto Baiocco, docente associato presso l’università La Sapienza di Roma nonché esperto in genitorialità e benessere delle persone appartenenti a minoranze sessuali, presenta il suo libro dal titolo Quanta bellezza – mamme e papà di figli gay e lesbiche si raccontano (McGrowHill editore, 2019). L’appuntamento in libreria, che segue il seminario in programma la mattina nella sede foggiana di via Fania 10 (ore 9.30), è aperto a tutti i lettori e si configurerà come una conversazione informale attorno alle tematiche del libro. A conversare con l’autore sarà il direttore della Scuola, Pierluigi Ciritella. Quanta bellezza. Mamme e papà di figli gay e lesbiche si raccontano (McGrowHill editore, 2019; pagine 252). Che cosa vuol dire coming out? Come reagiscono i genitori al coming out? In che modo i genitori possono contribuire alla promozione del benessere della propria figlia o del proprio figlio? Sono alcune delle domande alle quali risponde questo libro attraverso le testimonianze di genitori di ragazze lesbiche e ragazzi gay. Ciò che emerge dalla lettura delle storie di vita è l’importanza di poter condividere le proprie emozioni ed esperienze. Il confronto con altri genitori in uno spazio di ascolto non giudicante permette non solo di superare le proprie paure e difficoltà ma soprattutto di rinascere come genitori. Prefazioni di Emma Baumgartner, Fiorenzo Gimelli e Roberta Mesiti.

