Mamdani perde terreno tra gli italoamericani, Little Italy diventa un caso

(Adnkronos) – Little Italy diventa il simbolo del rapporto sempre più complesso tra il sindaco di New York, Zohran Mamdani, e una parte delle storiche comunità della città. Secondo un'analisi pubblicata da Politico, il primo cittadino, forte di un ampio consenso costruito soprattutto tra gli elettori più giovani, rischia di incrinare i rapporti con gruppi che per decenni hanno rappresentato un punto di riferimento nella vita politica e sociale newyorkese, tra cui la comunità italoamericana, a causa di una serie di scelte e passi falsi che hanno alimentato polemiche e malcontento. A suscitare le reazioni più dure è stata l'iniziale esclusione di Little Italy dalla mappa dei quartieri etnici diffusa dall'amministrazione comunale. Sebbene la mappa sia stata successivamente corretta, la svista è stata interpretata da numerosi esponenti italoamericani come l'ennesimo segnale di scarsa attenzione nei confronti di un quartiere che, pur profondamente cambiato nel corso degli anni, continua a rappresentare un simbolo della presenza italiana a New York e della storia dell'immigrazione negli Stati Uniti. Secondo Politico, l'episodio si inserisce in un contesto più ampio. Dall'insediamento di Mamdani, City Hall è stata criticata per aver trascurato alcuni appuntamenti istituzionali e ricorrenze considerate significative da diverse comunità cittadine, tra cui quella cattolica, oltre ad aver mantenuto un rapporto più distaccato con le tradizionali organizzazioni civiche e i gruppi etnici che per generazioni hanno svolto un ruolo di mediazione con le istituzioni. Come evidenzia il sito, il sindaco ha scelto un modello politico diverso da quello dei suoi predecessori, basato su una coalizione trasversale di giovani elettori e su strumenti di mobilitazione diretta, ridimensionando il peso delle tradizionali reti di rappresentanza locale. Una strategia che, almeno per ora, continua a premiarlo nei sondaggi e nelle urne, ma che, secondo analisti e osservatori citati da Politico, potrebbe rendere più difficile ricucire i rapporti con comunità storicamente influenti, come quella italoamericana.

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Pubblicato il 21 Luglio 2026