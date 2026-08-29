Maltempo, tromba d’aria e nubifragi in Lombardia e Veneto: oltre 700 interventi urgenti

(Adnkronos) – Proseguono senza sosta le operazioni dei vigili del fuoco nei territori della Lombardia e del Veneto interessati dall’ondata di maltempo che, a partire dal pomeriggio di ieri, ha colpito diverse aree.

Oltre 500 gli interventi di soccorso tecnico urgente in Lombardia. Le maggiori criticità continuano a concentrarsi nella provincia di Cremona maggiormente interessata dalle piogge, dove le squadre sono impegnate principalmente per alberi e rami caduti o pericolanti, dissesti statici, coperture ed elementi strutturali danneggiati, allagamenti e rimozione di ostacoli. Proseguono, inoltre, le operazioni dei vigili del fuoco per fronteggiare la forte ondata di maltempo che ha colpito il Veneto: 200 gli interventi svolti per far fronte ai danni causati dalle intense precipitazioni e dalle forti raffiche di vento. Le situazioni di maggiore criticità si concentrano in provincia di Verona, dove le squadre sono particolarmente attive nei comuni di Isola della Scala, Bovolone e Cerea, e nel veneziano. A Venezia, in particolare nei quartieri di Mestre e Marghera, vigili del fuoco impegnati soprattutto per la rimozione di alberi pericolanti, oltre alla messa in sicurezza di pali della luce e delle linee telefoniche abbattute dal vento. Squadre impegnate anche nel bellunese per le forti raffiche di vento che hanno colpito la provincia. Il quadro meteo è attualmente in graduale miglioramento su tutta la regione.

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Pubblicato il 29 Agosto 2026