(Adnkronos) – Il maltempo non dà tregua alla Toscana oggi 14 marzo 2025 in una giornata da allerta rossa con riflettori puntati soprattutto sull'Arno. Il livello del fiume, gonfiato dalle precipitazioni incessanti, aumenta: la situazione viene documentata dai numerosi video che vengono pubblicati in tempo reale sui social. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 14 Marzo 2025