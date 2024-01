Maltempo sull’Italia, arriva doppia perturbazione: previsioni meteo prossima settimana

(Adnkronos) – Pioggia, vento e neve. Arriva una decisa svolta: dalla prossima settimana una doppia perturbazione riporterà tante precipitazioni sull'Italia, con tante regioni interessate dal maltempo. Si tratterà di un vero e proprio sblocco atmosferico, provocato dalla ripresa del flusso perturbato Atlantico dopo le ultime settimane caratterizzate da pochissime piogge e nevicate, spiegano gli esperti del sito www.iLMeteo.it. La settimana si aprirà Lunedì 15 Gennaio con il passaggio di una prima perturbazione di origine atlantica che investirà le regioni centro-meridionali, all'insegna di piogge e venti forti, specie sui settori tirrenici. Oltre alla pioggia tornerà anche la neve sugli Appennini, a quote ancora tuttavia molto elevate per il periodo: secondo gli ultimi aggiornamenti i fiocchi bianchi si vedranno solamente sopra i 1600/1700 metri di quota. Ma non è finita qui, anzi. Tra Mercoledì 17 e Giovedì 18, dicono gli esperti del sito www.iLMeteo.it, una seconda perturbazione potrebbe raggiungere l'Italia, dando il via ad un nuovo peggioramento con il ritorno di piogge battenti al Centro-Nord e pure con il rischio di nevicate abbondanti sulle Alpi. Vista la distanza temporale e le incertezze modellistiche, avvisano i meteorologi, non è escluso che nei prossimi giorni possano esserci degli aggiustamenti, con il maltempo che potrebbe colpire in maniera più o meno marcata settori diversi. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 11 Gennaio 2024