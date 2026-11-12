Maltempo sull’Italia, allerta meteo rossa sulla Toscana: scuole chiuse in diversi comuni

(Adnkronos) – Maltempo sull’Italia oggi giovedì 12 novembre. Le regioni più colpite dalla tempesta atlantica, con pioggia anche abbondante e fenomeni estremi, sono quelle tirreniche. La Protezione civile ha diramato nel suo ultimo bollettino allerta meteo rossa sulla parte settentrionale della Toscana (Serchio-Garfagnana-Lima, Lunigiana, Reno) e allerta arancione per Emilia Romagna e Liguria.

Il colmo di piena del fiume Serchio è già transitato nei territori di Borgo a Mozzano, Lucca, San Giuliano Terme e Vecchiano. Dopo il raggiungimento dei livelli massimi, il fiume è ora in fase di calo e si mantiene all’interno del primo livello di riferimento. La piena sta proseguendo il proprio percorso verso la foce, dove è attualmente in transito. Situazione sotto controllo anche per gli altri corsi d’acqua del reticolo idrografico principale, che risultano tutti all’interno dei rispettivi livelli di riferimento. Nessuna criticità viene invece segnalata lungo il fiume Arno, dove i livelli idrometrici non evidenziano particolari situazioni di rischio. Lo rende noto sui social il presidente della Toscana, Eugenio Giani.

Proseguono nello Spezzino gli interventi per i danni causati dai temporali di ieri pomeriggio. Alla Spezia i principali movimenti franosi hanno interessato via del Forno e via Montalbano. In via Nino Bixio, sempre ieri alla Spezia, sono state evacuate nove persone per l’allagamento dei piani terra. A Sarzana sono stati liberati alcuni sottopassi allagati e la Protezione Civile comunale continua a monitorare i livelli dei corsi d’acqua. La Sala Operativa della Protezione Civile regionale continua a monitorare l’evoluzione della perturbazione e la situazione sul territorio, in costante raccordo con i Comuni. Dalle 6 di questa mattina, giovedì 12 novembre, è scattata l’allerta arancione sul Levante ligure (zona C) e l’allerta gialla sul centro della regione (zona B) e sui versanti padani di Levante (zona E). Secondo i dati di Arpal, alle 5.30 sono stati rilevati 41 mm di pioggia a Novegigola, nel bacino del Magra. A Casale di Pignone sono caduti 33,6 mm in 30 minuti. A Castelnuovo Magra si sono registrati 194 mm in 13 ore e 226 mm nelle 24 ore. Nella notte il vento ha raggiunto i 70 km/h a Casoni di Suvero (Rocchetta di Vara) e i 61 km/h alla Spezia. L’afflusso di aria mite dal Nord Africa, associato al passaggio del fronte, mantiene alte le temperature. Questa mattina si registrano quasi 20 °C alla Spezia, 18 °C a Camogli e 17 °C a Sanremo. La Sala Operativa Regionale resterà aperta per tutta la durata dell’allerta.

In numerosi comuni della Toscana le scuole oggi sono rimaste chiuse. Tra questi ci sono Carrara, Massa, Aulla, Bagni di Lucca, Bagnone, Barga, Borgo a Mozzano, Buggiano, Casola, Comano, Coreglia, Fivizzano, Fosdinovo, Licciana Nardi, Massa e Cozzile, Montecatini Terme, Pescaglia, Pescia, Pieve Fosciana, Podenzana, Pontremoli, Seravezza, Stazzema, Tresana, Uzzano, Villafranca e Zeri. Scuole di ogni ordine e grado chiuse anche a Prato per quanto riguarda la Toscana.

Scuole chiuse anche in alcuni comuni della Liguria, per la quale è stata diramata allerta meteo arancione. Precisamente a Casarza Ligure, Chiavari, La Spezia, Sestri Levante, Santo Stefano di Magra, Santa Margherita Ligure.

Come ha spiegato l’esperto del Cnr Giulio Betti all’AdnKronos, tra oggi e domani venerdì 13 novembre si sentirà il passaggio della famosa tempesta Charles “che dapprima colpirà la Spagna e il Portogallo con piogge estreme, forti venti anche a 100km orari e poi si sposterà verso la Francia. La coda di questa perturbazione porterà piogge molto abbondanti su tutta l’Italia settentrionale e su tutte le regioni tirreniche peninsulari, quindi dalla Toscana fino alla Campania e poi anche la Calabria Tirrenica, mentre resteranno ai margini per via dei venti tutte le regioni adriatiche e la Sicilia. Anche la Sardegna sarà interessata da piogge abbondanti”.

—

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 12 Novembre 2026