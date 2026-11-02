Maltempo, scuole, cimiteri e parchi chiusi nel Foggiano

In vista dell’allerta meteo arancione per pioggia e vento prevista per oggi su tutta la Puglia, diversi Comuni della regione, dal Foggiano al Salento, hanno disposto la chiusura di scuole, cimiteri e parchi. A Bari il Comune ha disposto la chiusura dei parchi e dei giardini cittadini ed è stata avviata un’attività di coordinamento tra le strutture comunali, la Protezione civile, la Polizia locale e le società partecipate, per assicurare il monitoraggio costante del territorio. Particolare attenzione – fa sapere l’amministrazione – sarà rivolta alle persone più fragili. È stato richiesto ai servizi di welfare, in coordinamento con il Pronto intervento sociale, di mantenere il massimo livello di attenzione nei confronti delle persone senza dimora e di quanti si trovino in condizioni di particolare vulnerabilità. Nel capoluogo le scuole sono aperte, mentre altri Comuni hanno disposto la sospensione delle attività didattiche. Scuole chiuse a San Severo e Torremaggiore, nel Foggiano. Qui il sindaco ha anche disposto la sospensione del mercato settimanale, la chiusura dei centri polivalenti, annullando anche la celebrazione eucaristica prevista presso il cimitero. A Foggia il Comune ha annullato la cerimonia commemorativa del 2 novembre prevista presso la Cappella Ossario Vittime. Scuole chiuse a Lecce, Brindisi e Fasano nel Brindisino. A Lecce la sindaca ha disposto anche la chiusura di parchi, cimitero, campo sportivo e la sospensione del mercato settimanale. Nella Bat attività didattica sospesa a Trani, Barletta e Bisceglie.



Pubblicato il 2 Novembre 2026