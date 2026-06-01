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Maltempo, piogge e temporali al Centro-Nord: allerta gialla in 8 Regioni

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(Adnkronos) – Piogge sparse in arrivo già da oggi, martedì 2 giugno, al Nord e al Centro Italia. Il campo di alta pressione che ha dominato la penisola negli ultimi giorni inizia, infatti, a cedere gradualmente.   Le regioni del Nord saranno le più colpite dalla perturbazione atlantica con piogge diffuse, rovesci e temporali localmente forti, con grandine e raffiche di vento.  La Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. Per oggi è prevista allerta gialla sulla Provincia Autonoma di Bolzano, il Friuli-Venezia Giulia, il Veneto, la Lombardia, parte del Piemonte, l'Emilia-Romagna, l'Umbria e l'Abruzzo.  I fenomeni meteo previsti potrebbero causare criticità idrogeologiche e idrauliche. Per dettagli aggiornati consultare il bollettino nazionale di criticità e l'allerta sul sito ufficiale della Protezione Civile. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 2 Giugno 2026

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