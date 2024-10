Maltempo, oggi è ancora allerta arancione in 3 regioni italiane

(Adnkronos) – E' ancora allerta meteo oggi 28 ottobre in alcune regioni italiane. Un'allerta moderata arancione è stata diramata dal Dipartimento di Protezione civile su parte della Lombardia, Emilia Romagna e Sardegna per criticità idraulica. A essere interessate le zone della bassa pianura occidentale in Lombardia, e della costa ferrarese e pianura piacentino-parmense in Emilia Romagna. Allerta arancione per rischio idrogeologico invece su Campidano e Iglesiente in Sardegna. Un'allerta gialla di ordinaria criticità per rischio idraulico e idrogeologico è stata invece dichiarata in sei regioni: alcune aree di Lombardia, Piemonte, Sardegna, Emilia Romagna, Veneto e Toscana. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 28 Ottobre 2024