Maltempo, oggi allerta meteo gialla in quattro regioni

(Adnkronos) – Il maltempo arriva sull'Italia, interessando in particolar modo il Nord con piogge e temporali, e oggi 16 settembre scatta l'allerta meteo gialla in quattro regioni. A diramarla è la Protezione civile, che ha emesso contestualmente un avviso di condizioni meteorologiche avverse. L’avviso prevede dalle prime ore di oggi precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale sul Piemonte e sulla Liguria, in estensione all’Emilia-Romagna. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per la giornata di oggi allerta gialla su parte del Piemonte e sull’intero territorio di Liguria, Emilia-Romagna e Umbria. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 16 Settembre 2023