Maltempo nel foggiano, recuperato il corpo del vigile del fuoco disperso

(Adnkronos) – È stato recuperato senza vita il corpo del vigile del fuoco che risultava disperso da ieri sera, dopo che la vettura su cui viaggiava con un collega è stata travolta dalla piena di un torrente durante l'ondata di maltempo che si è abbattuta sulla Puglia. L'incidente durante le operazioni di soccorso di una vettura in panne sulla SP30, nel foggiano. A darne notizia sono i Vigili del Fuoco: "Corpo nazionale dei #vigilidelfuoco in lutto: recuperato il corpo senza vita del caporeparto travolto con l’auto durante un intervento per il #maltempo sulla SS89 tra S. Severo e Apricena, nel foggiano", si legge su X. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 18 Settembre 2024