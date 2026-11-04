Maltempo nel Foggiano, fango sulla strada tra Faeto e Castelluccio

Alcuni disagi legati all’ondata di maltempo che ha interessato la provincia di Foggia si registrano in alcuni comuni. A Faeto, borgo dei Monti Dauni tra i più alti della Puglia (oltre 800 metri con circa 600 abitanti) la pioggia battente ha creato smottamenti con detriti e fango lungo la strada provinciale 125 (che collega Faeto a Castelluccio Valmaggiore) già interessata dall’alluvione dell’aprile scorso, quando parte del piccolo borgo restò isolato per alcuni giorni. “Fango e detriti si sono riversati lungo la carreggiata – ha detto il sindaco Michele Pavia – ma non ci sono stati problemi alla circolazione o alla viabilità. Le strade sono state subito ripulite. Il mio appello alla provincia è a sollecitare l’inizio dei lavori su quel tratto per rimuovere il terriccio a bordo strada, presente da alcuni mesi dopo i lavori di ripristino eseguiti, che con le piogge crea questa problematica. So che i lavori sono già stati appaltati per cui attendiamo a breve l’inizio, anche perché il nostro inverno qui in montagna è molto lungo”. Il primo cittadino sottolinea anche la necessità di eseguire i lavori lungo la strada provinciale 128, per circa 500-600 metri inaccessibili da aprile. “Si tratta – afferma – di una cinta esterna al comune, la strada che conduce al bosco e a Roseto Valfortore e ad alcuni comuni del Beneventano. Questo tratto è chiuso da aprile. Anche qui i lavori dovrebbero iniziare a breve. Intanto, siamo al lavoro con mezzi comunali per ripulire dal fango e detriti alcune strade comunali esterne come Santa Filomena in contrada Niola”. A Cerignola, invece, è stata prorogata fino alle 14 di ieri la chiusura dei parchi cittadini e del cimitero comunale. Il provvedimento – si legge sul profilo social del comune – consentirà di garantire una riapertura sicura a tutti i cittadini.



Pubblicato il 4 Novembre 2026