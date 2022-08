Maltempo nel Foggiano alberi caduti su strade e ferrovia

Allagamenti, alberi caduti, strade e ferrovia interrotta. E’ la conta dei danni del violento acquazzone caduto ieri notte su Foggia e alcuni centri della provincia. Oltre una decina gli interventi dei Vigili del fuoco, in particolare per la messa in sicurezza delle strade interessate dal maltempo. Parti di alberi e grossi rami sono caduti in via Sprecacenere e in via Martiri di via Fani alla periferia di Foggia. In via Ascoli un’automobile ha impattato il tronco di un albero che spezzato, dalla furia del vento e della pioggia, ha invaso la carreggiata. L’automobilista, per la poca visibilita’, non ha visto il tronco e ci e’ finito contro.

Fortunatamente l’uomo ha riportato solo lievi ferite. Disagi anche sulla statale 655 Foggia – Candela, e sulla linea ferroviaria Caserta-Foggia dove alcuni alberi sono caduti sui binari. Per i lavori di ripristino della linea sono rimasti bloccati un treno alta velocita’ e 4 regionali. Solo dopo le 7,30 i binari sono stati completamente liberati ed e’ stato possibile ripristinare la linea

