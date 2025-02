Maltempo Messina, automobilista salvato da sindaco e assessore

(Adnkronos) – Un automobilista, rimasto intrappolato nella sua auto in un sottopasso allagato, è stato salvato questa mattina dal sindaco e da un assessore di Furci Siculo nel messinese. "Un nostro concittadino mi ha chiamato questa mattina intorno alle 7.30 per chiedere aiuto – racconta all'Adnkronos il sindaco Matteo Francilia -. Era bloccato nel sottopasso e l'acqua continuava a salire. Allora ho subito avvertito i vigili del fuoco e un'ambulanza e visto che ero a poche centinaia di metri da lì sono intervenuto. Non potevamo aspettare, mi sono buttato in acqua insieme all'assessore Agatino Pistone riuscendo a portare in salvo l'automobilista che nel frattempo si era rifugiato sul tetto dell'auto". Tutta la zona è stata colpita da una forte ondata di maltempo. "Da qualche ora ha smesso di piovere ma Artale, una frazione del nostro comune, è ancora isolata e siamo al lavoro per liberarla – spiega il sindaco -. Ci sono state frane importanti". —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



