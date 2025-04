Maltempo Italia, allerta meteo rossa in Emilia Romagna: arancione in Veneto

(Adnkronos) – Nuova perturbazione in arrivo sull'Italia nel giorno di Pasqua. Oggi, domenica 20 aprile, sono attesi temporali e piogge soprattutto a Nord che, poi, si sposteranno via via nel centro e a Sud a Pasquetta. Allerta rossa per il fiume Po nella pianura piacentina, parmense e reggiana. Mentre nella pianura e nella costa ferrarese, in prossimità del Delta, l'allerta sarà arancione. Non si prevedono fenomeni meteorologici significativi, ma sono comunque attesi rovesci e temporali dalle ore pomeridiane, in attenuazione dalla serata. L'Agenzia regionale di Protezione civile e l'Agenzia interregionale per il fiume Po (Aipo) seguono minuto per minuto il deflusso della piena. A Bologna resta aperto il Centro operativo regionale. Ieri il fiume ha toccato la quota massima di 8,16 metri a Piacenza, il livello più alto dal 2019 a oggi. Secondo le stime dell'Agenzia interregionale per il fiume Po nelle prossime ore il Po supererà la soglia rossa a Casalmaggiore, Boretto e Borgoforte, lungo il confine tra Emilia-Romagna e Lombardia. Soltanto ieri sono stati una trentina gli evacuati, tutti in zona golenale, per precauzione. La Protezione Civile ha emesso, invece, un avviso di allerta arancione per il fiume Po in Veneto. Criticità idraulica gialla anche all'asta del sistema Fratta-Gorzone e Nodo idraulico di Padova. Piogge e temporali si concentreranno, comunque, soprattutto la sera. Anche in Lombardia prosegue l'allerta meteo. Il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia ha emanato un'allerta meteo gialla per rischio idrogeologico. Ai cittadini viene ricordato di prestare particolare attenzione in prossimità delle aree a rischio esondazione dei due fiumi, Seveso e Lambro, e dei sottopassaggi, e di non sostare sotto e nelle vicinanze degli alberi, ma anche vicino a cantieri, dehors e tende. Per oggi, giorno di Pasqua e domani Pasquetta la parola protagonista del meteo è instabilità. "Per la giornata di oggi è in arrivo di una nuova perturbazione pilotata da un ciclone posizionato tra la Francia e il Nord della Spagna. – spiega all'Adnkronos, Mattia Gussoni, meteorologo di 'iLMeteo.it' -. Già dalle prime ore della giornata, le regioni del Nord-Ovest saranno interessate da piogge e rovesci localmente anche intensi. In particolare, precipitazioni diffuse sono attese su Valle d'Aosta, Piemonte e Liguria". "Nel contempo, rovesci, ma di debole intensità, interesseranno anche la Sardegna e le coste tirreniche della Toscana, senza escludere locali piovaschi anche lungo i litorali laziali. – aggiunge Gussoni – Sul resto d’Italia la situazione sarà più tranquilla, avremo infatti una maggior prevalenza di sole". "Per Pasquetta, atmosfera ancora in parte instabile in particolare sulle Alpi centro orientali e parte delle pianure del Triveneto, in Toscana, Lazio (specie zone di montagna e collina) e sulle zone interne del Sud con lo sviluppo di improvvisi rovesci di pioggia. – conclude Gussoni -. Come capita spesso in questa stagione, ciò non significa che l'intera giornata sarà compromessa dalle precipitazioni, anzi, questi fenomeni durano spesso poche ore e poi torna il sole (la classica instabilità primaverile). Massima attenzione infine anche su Sardegna e Sicilia dove non escludiamo la possibilità di veri e propri nubifragi". —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 20 Aprile 2025