Maltempo in Toscana, naufragio a Orbetello: barche rovesciate in porto Talamone

(Adnkronos) – Forte maltempo oggi in Toscana dove c'è l'allerta arancione. Già nella notte un nubifragio ha colpito Orbetello dove sono caduti, tra le 21 e le 4 del mattino, oltre 109 millimetri di pioggia. Il mare in burrasca ha rovesciato due barche nel porto di Talamone dove sono intervenuti i vigili del fuoco. A fare il punto della situazione questa mattina è stato il consigliere Roberto Berardi attraverso la pagina della protezione civile di Orbetello: "A causa del fronte temporalesco che si è abbattuto con grande intensità sul nostro territorio registriamo situazioni complicate soprattutto nella zona nord del comune di Orbetello dove, dalle 21:00 di ieri sera alle 4:00 di stamani, sono caduti oltre 109mm di pioggia". L'abbondante pioggia caduta in provincia d Grosseto e la bomba d'acqua nel comune di Orbetello hanno provocato allagamenti in varie località e alzato i livelli dei corsi d'acqua. Fra quelli che destano maggiori preoccupazioni c'è il torrente Osa che ha superato due soglie di allarme. Problemi e disagi anche nel comune di Gavorrano dove si sono registrati alcuni sottopassi ferroviari allagati. Le condizioni meteo sono nel frattempo migliorate, ma è previsto un nuovo peggioramento nelle prossime ore. Colpita dall'ondata di maltempo anche l'isola d'Elba. La strada provinciale 33 della Parata è momentaneamente chiusa al transito nella zona del Romitorio per una frana provocata dalle abbondanti piogge delle ultime ore. Sul posto è in corso l’intervento della squadra di operai provinciali del distretto per la rimozione dei massi e la messa in sicurezza della strada. Il transito sarà riaperto soltanto dopo il ripristino delle condizioni di sicurezza per la viabilità. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 13 Febbraio 2025