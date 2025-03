Maltempo in Toscana, meteo migliora: Arno in lenta discesa a Firenze

(Adnkronos) – E' in miglioramento la situazione meteo in Toscana, dove da 24 ore più di 500 vigili del fuoco sono al lavoro per fronteggiare i danni causati dalla forte ondata di maltempo che ha colpito la regione, anche oggi in allerta rossa.

430 gli interventi svolti finora nelle province di Firenze, Prato, Pisa e Livorno per operazioni di soccorso, allagamenti, frane, dissesti statici e la messa in sicurezza di alberi pericolanti. Il dispositivo di soccorso, potenziato con il trattenimento di personale libero dal servizio, ma anche con squadre specializzate nel contrasto al rischio acquatico e con sommozzatori provenienti dalla Liguria e dal Veneto, è tuttora in azione soprattutto in provincia di Firenze, in particolare nei territori di Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio, Vicchio, Fucecchio, Empoli, Rufina, Signa, Borgo San Lorenzo. "Grazie! Esprimo un sentito e profondo ringraziamento a tutte le donne e gli uomini che, in queste ore difficili, stanno lavorando instancabilmente per le nostre comunità. Attraverso il nostro sistema regionale di Protezione Civile, Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, Colonna Mobile Regionale e Nazionale, sistema sanitario della Toscana, Vigili del Fuoco, centinaia di associazioni di volontariato, Forze dell’Ordine e di Polizia, Esercito, Consorzi di Bonifica, Genio Civile regionale, personale degli enti locali, gestori dei servizi idrici, trasporti e strade. Siamo una grande regione e lo abbiamo dimostrato: tutti insieme, uniti per la Toscana!", ha scritto intanto sui social il presidente della Toscana, Eugenio Giani. "Aggiornamento ore 7:30: il livello dell'Arno è di 3.87 metri, in lenta discesa. Tutti gli altri affluenti sono scesi sotto i livelli di guardia e rientrati a livelli normali. Per la mattinata sono possibili eventi di pioggia non a carattere di temporale con cumulati massimi di 30mm. Si invita sempre alla massima attenzione", comunica intanto sui social la sindaca di Firenze e della Città Metropolitana, Sara Funaro. "E' transitato l'importante colmo di piena dell'Arno lungo tutta l'asta senza criticità" tra Firenze e Pisa, ha comunicato poi Giani. In piena notte il transito del colmo di piena dell'Arno a Pisa è rimasto stabile a 4,8 metri. Nelle ore precedenti era transitato a Firenze, Ponte a Signa, Montelupo, Empoli, Fucecchio, Pontedera, San Giovanni alla Vena. "Determinanti sono stati lo Scolmatore della Regione Toscana e le casse di espansione del bacino di Roffia", precisa Giani. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 15 Marzo 2025