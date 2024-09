Maltempo in Toscana, forti piogge e allagamenti: bomba d’acqua nel Livornese

(Adnkronos) – Il maltempo si abbatte sulla Toscana, con interventi dei vigili del fuoco a Pisa e Livorno a causa delle forti piogge. Soccorsi automobilisti in difficoltà e per allagamenti: criticità a Montescudaio nel pisano, a San Vincenzo e Castagneto Carducci nel livornese. I vigili del fuoco del comando di Livorno, con il supporto dei colleghi di Follonica e i sommozzatori di Livorno e Firenze, stanno intervenendo per la forte ondata di maltempo che ha colpito la provincia livornese, in particolare nelle zone di Donoratico, Castagneto Carducci e San Vincenzo. Al momento sono circa 80 le unità dei pompieri impegnate prevalentemente per danni d'acqua e allagamenti. In corso anche salvataggi di persone che si trovano in situazioni precarie. E' stato mobilitato anche il personale specializzato in soccorso acquatico proveniente dai comandi di Firenze, Lucca e Massa Carrara. "Superati 219 mm di pioggia caduti nelle ultime 6 ore a San Vincenzo, 215 mm a Castagneto Carducci, superiori a quello che cade di media in uno dei mesi più piovosi dell’anno. La linea temporalesca si estende dalla costa centrale ai rilievi del Chianti, oltre 5500 fulmini caduti nelle ultime 6 ore. In aumento i fiumi della zona a causa della intensa perturbazione che si sta spostando verso Siena nel corso della prossima ora", le parole su Facebook del governatore della Toscana, Eugenio Giani. E scatta l'appello a non uscire di casa ai cittadini di San Vincenzo, travolto da fortissime piogge. "Sono in questo momento in viale Serristori dove la pioggia ha creato notevoli problemi – scrive su Facebook il sindaco Paolo Riccucci – .Via dello squalo è allagata e Croce Rossa, polizia municipale, Misericordia, vigili del fuoco e operai del comune stanno facendo di tutto per risolvere il problema. Problemi si sono verificati anche a sud, in via della principessa dove si è reso necessario evacuare un anziano in buona salute. La pioggia è caduta in maniera veramente mai vista, si parla di più di 200mm, ringrazio tutti coloro che sono a lavoro e la Prefettura, l'Assessore Monni della Regione, le Sindache Ticciati e Scarpellini e tutti coloro che hanno offerto il loro aiuto. Se avete bisogno non esitate a contattare i numeri di emergenza, compreso quello del C.O.C. (centro operativo comunale): 346 5038781. Non uscite di casa se non necessario". "Questa volta la perturbazione ha colpito duro nella zona tra Castagneto Carducci e San Vincenzo. Un'altra bomba d’acqua con 70 millimetri in 30 minuti. Allagamenti ovunque, corsi e rii che hanno superato gli argini, campeggi e strutture turistiche da evacuare. La Protezione Civile del Comune di Livorno si è attivata per organizzare un sostegno alle amministrazioni e alle realtà più colpite e sta già raggiungendo la zona", l'aggiornamento su Facebook del sindaco di Livorno Luca Salvetti. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 23 Settembre 2024