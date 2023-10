Maltempo in Toscana, è allerta arancione. Bomba d’acqua a Follonica

(Adnkronos) – Forte ondata di maltempo sulla Toscana. La Protezione Civile ha emesso un codice arancione per temporali forti e rischio idrogeologico. L'allerta meteo scatta oggi fino a giovedì 19 ottobre e interesserà diverse zone della Regione dalla Toscana nord-occidentale al Valdarno inferiore. Domani saranno colpite, soprattutto, le zone del Casentino, Mugello, Romagna toscana, Val Bisenzio, alto Ombrone grossetano, Valdarno superiore e gran parte della costa etrusca. Strade e sottopassaggi allagati a Follonica nel grossetano, dove nel pomeriggio c'è stata una bomba d'acqua. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco con squadre di volontari della Protezione Civile. Per liberare i sottopassaggi è stata utilizzata un'idrovora. In funzione anche l'elisoccorso Pegaso 2 per eventuali trasferimenti. Si è, inoltre, provveduto a preallertare il Coordinamento regionale per le maxiemergenze. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 18 Ottobre 2023