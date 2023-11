Maltempo in Toscana, a Seano esonda il torrente Furba

(Adnkronos) – Maltempo in Toscana, a Seano nel comune di Carmignano (Prato) è esondato il torrente Furba. E' in corso assistenza alla popolazione, fa sapere la protezione civile della Regione Toscana, che ha intanto attivato il monitoraggio continuo dei fiumi. Il Bisenzio a Prato ha superato il primo livello, la Stella a Quarrata ha superato il primo livello, il Marina a Calenzano ha quasi raggiunto il secondo livello. Disagi sul Tora ad Acciaiolo oltre il livello. L'Ombrone pistoiese è al momento in diminuzione quasi sotto al primo livello di guardia. Il Magra a Villafranca è al momento stazionario alla seconda soglia, date le piogge previste è probabile attendersi ulteriori incrementi. Un forte temporale staziona intanto nella zona di valle Benedetta e Castellaccio nel comune di Livorno. "Il livello dei rii dopo la pioggia si è subito alzato tantissimo. Ci sono alcuni rii che sono al limite, perché ha fatto in un'ora e mezzo oltre 100 mm", scrive su Facebook il sindaco di Livorno, Luca Salvetti. "Partono i banditori e avvertono le persone di stare lontano dai corsi d'acqua e di spostarsi a piani alti delle case", aggiunge Salvetti. Per fare il punto della situazione a seguito dell'ondata di maltempo che sta interessando la Toscana, si è svolto il tavolo dell’unità di crisi regionale della Protezione Civile della Toscana con le Province, la Città Metropolitana di Firenze, le Prefetture, i Vigili del Fuoco e l’assessora regionale all’ambiente Monia Monni. Presenti anche Bernardo Mazzanti, responsabile della Protezione civile regionale, e Giovanni Massini, responsabile del settore idrologico e geologico regionale. E’ emerso un quadro di criticità rilevante e numerosi interventi in corso con allagamenti, frane e smottamenti a causa della forte linea temporalesca persistente che va da Livorno all’Alto Mugello. Circa 3.600 le utenze senza corrente in corso di ripristino da parte di Enel. Nelle prossime ore è prevista l’entrata della perturbazione frontale a partire dalle zone di nord ovest della Toscana. La situazione più grave riguarda Seano, nel comune di Carmignano (Po), dove è esondato il torrente Furba ed è in corso assistenza alla popolazione. Sono in corso e si prevede che proseguiranno fino alle ore 21-22 forti e persistenti precipitazioni sulla linea temporalesca che va da Livorno all’Alto Mugello. E’ attivo il monitoraggio continuo dei fiumi, il Bisenzio a Prato ha superato il primo livello, la Stella a Quarrata ha superato il primo livello, il Marina a Calenzano ha quasi raggiunto il secondo livello. Disagi sul Tora ad Acciaiolo oltre il livello. L’Ombrone pistoiese è al momento in diminuzione quasi sotto al primo livello di guardia. Il Magra a Villafranca è al momento stazionario alla seconda soglia, date le piogge previste è probabile attendersi ulteriori incrementi. Interventi per locali smottamenti in diverse località delle province di Massa-Carrara, Lucca e Pistoia. Allagamenti localizzati in provincia di Pistoia, Castelnuovo Garfagnana (Lucca), e tra la piana pisana e quella fiorentina. Forti piogge e raffiche di vento, all’Argentario superati i 100km/h, a Viareggio 83km/h. Interventi del sistema regionale in corso per cadute di rami e smottamenti localizzati in diverse località di Massa Carrara e Lucca, allagamenti nella zona di Forte dei Marmi e Castelnuovo Garfagnana. Nelle prossime ore ancora precipitazioni sulle zone di nord ovest in particolare sui rilievi. Sotto osservazione i fiumi, sul Magra rapido aumento, poco sopra la seconda soglia a Villafranca, con previsione di ulteriore aumento visto le piogge in corso e prossime, picco di piena previsto in serata. Il livello del Serchio è vicino alla prima soglia, picco di piena previsto nella notte a Lucca. In rapido aumento anche il fiume Versilia viste le forti piogge cadute nel bacino a monte. Nuove riunioni dell’unità di crisi sono previste nelle prossime ore e durante la notte. “Il nostro sistema regionale di Protezione Civile è pienamente operativo – sottolinea il presidente della Regione Eugenio Giani – e sta monitorando con la massima attenzione l’evolversi della situazione nelle zone a maggior criticità. Rimane sempre valido da parte mia l’invito alla massima prudenza e a osservare i consigli sui comportamenti da adottare nelle situazioni di rischio”. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 2 Novembre 2023